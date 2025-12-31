WestLotto

Sechs neue Millionäre zum Jahreswechsel

Glückserlebnisse mit dem MillionenKracher 2025

Münster (ots)

Am Silvestertag (31. Dezember) hat die Ziehung des MillionenKrachers von WestLotto sechs Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen mit jeweils einer Million Euro "beschenkt" - ein spektakulärer Start ins Jahr 2026!

Beste Gewinnchancen

Auch in diesem Jahr bot der MillionenKracher wieder die attraktivste Chance, bei WestLotto eine Million Euro zu gewinnen. Bei der Ziehung, die an Silvester stattfand, wurden im ersten Gewinnrang sechs Gewinne à eine Million Euro vergeben. Die sechs Glückspilze kommen aus den Räumen Köln (2x), Duisburg, den Kreisen Düren sowie Warendorf und dem Hochsauerlandkreis.

1,5 Millionen Lose

Ob im Adventskalender, zu Nikolaus oder unter dem Weihnachtsbaum - der MillionenKracher von WestLotto sorgte garantiert für Spannung und Vorfreude auf die besondere Silvesterziehung. Neben den Hauptgewinnen wurden in drei weiteren Gewinnklassen Geldpreise verlost: 30 x 10.000 Euro, 300 x 1.000 Euro und 150.000 x 10 Euro. Die Anzahl der Lose war auf 1,5 Millionen limitiert und bereits über eine Woche vor Weihnachten vergriffen.

Wo sind die Gewinnzahlen zu finden?

Alle Gewinnzahlen des MillionenKrachers sind auf der Website www.westlotto.de sowie in der WestLotto-App abrufbar. Zusätzlich werden sie in der Ausgabe 2/2026 der kostenlosen Kundenzeitschrift GLÜCK veröffentlicht, die wöchentlich in allen WestLotto-Annahmestellen erhältlich ist.

Übersicht Gewinnzahlen der Millionengewinne 2025

Folgende Gewinnzahlen und Endziffern haben 1.000.000 Euro beim Millionenkracher 2025 gewonnen (alle Angaben ohne Gewähr):

0573495

1143157

1474122

0880641

0077244

0985260

Die sechs Neu-Millionäre kommen aus den Räumen Köln (2x), Duisburg, den Kreisen Düren sowie Warendorf und dem Hochsauerlandkreis.

