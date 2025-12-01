WestLotto

LOTTO 6aus49: am ersten Adventswochenende zum Millionär

Tipper aus dem Kreis Unna gewinnt rund 1,2 Millionen Euro

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist seit dem ersten Adventswochenende Millionär: Bei LOTTO 6aus49 traf er am Samstag (29. November) die zweite Gewinnklasse.

Sechs Glückszahlen

Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 ist am vergangenen Wochenende stehen geblieben. Grund zur Freude gibt es für einen bislang noch anonymen Spielteilnehmer aus dem Kreis Unna sowie einen weiteren Tipper aus Schleswig-Holstein aber dennoch: Mit den sechs richtigen Glückszahlen 1, 13, 16, 22, 25 und 44 trafen sie die zweite Gewinnklasse und erhalten dafür jeweils 1.226.268,90 Euro. Lediglich die korrekte Superzahl 0 fehlte ihnen, um den Jackpot zu knacken.

Tipp in der Annahmestelle

Der Neu-Millionär hat seine Tippreihen für die LOTTO-Ziehung am Samstag (29. November) bereits am Donnerstag (27. November) in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Unna abgegeben. Sein Spieleinsatz inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 lag bei 15,05 Euro.

Glückssträhne im Kreis Unna

Damit setzt sich die aktuelle Glückssträhne im Kreis Unna fort. Erst am 22. November hatte ein Spielteilnehmer in der Region einen Millionentreffer - ebenfalls in der zweiten Gewinnklasse von LOTTO 6aus49 - erzielt.

Weitere Hochgewinne in NRW

Bei den Ziehungen vom ersten Adventswochenende gibt es weitere Hochgewinne: Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 räumte ein Tipper aus dem Raum Dortmund die erste Gewinnklasse ab und erhält 100.000 Euro. Ein weiterer Spielteilnehmer aus NRW war mit seinem Internet-Tipp bei der GlücksSpirale erfolgreich. In der Gewinnklasse 6 beläuft sich der Gewinn ebenfalls auf 100.000 Euro.

Nikolaus-Sonderauslosung

Wer in dieser Woche sein Glück probieren will, kann dies bei der kommenden Ziehung am Mittwoch (3. Dezember) tun: Bei der Ausspielung von LOTTO 6aus49 geht es um rund 19 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse (Chance 1:140 Mio.). Außerdem findet diese Woche die Nikolaus-Sonderauslosung statt. Alle Spielaufträge, mit denen in den Ziehungen am Mittwoch (3. Dezember) und Samstag (6. Dezember) drei Richtige erzielt werden, nehmen an dieser Sonderauslosung automatisch teil. Unter allen Tipps mit drei Richtigen werden 3 x 1 Million Euro ausgelost. 1.000 weitere Spielteilnehmer erhalten jeweils 1.000 Euro. Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen, per App oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.

Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell