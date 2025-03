ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

Dienstag, 25. März 2025

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 13/25 Dienstag, 25.03. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Soldaten im Knast Gewalt, Frust, Sucht Großbritannien 2024 19.30 Soldaten im Knast Handys, Drill, Deserteure Großbritannien 2024 20.15 Soldaten im Knast Freigang, Sex, Fahnenflucht Großbritannien 2024 21.00 Knast in Deutschland Wiederholungstäter Deutschland 2024 21.45 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung Deutschland 2016 22.45 Knast in Deutschland Schuld, Reue, Heimweh Deutschland 2017 23.30 Knast in Deutschland Mehr als lebenslänglich Deutschland 2024 0.15 ZDF.reportage Drogen, Dreck und dunkle Ecken Sind unsere Städte sicher? Deutschland 2024 (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell