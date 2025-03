ZDFinfo

ZDFinfo mit Doku "Türsteher – Wächter der Nacht"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die einen wollen friedlich feiern, andere auf den Putz hauen. Damit das Nachtleben nicht aus den Fugen gerät, gibt es Security. Was treibt die "Wächter der Nacht" an? Wie wählen sie die Gäste aus? Auf welche Weise vermeiden sie Konflikte? Die zweiteilige Doku "Türsteher – Wächter der Nacht" in ZDFinfo am Donnerstag, 20. März 2025, ab 20.15 Uhr, gewährt Einblick in eine Arbeitswelt, bei der man selten hinter die Kulissen schauen kann. In der ZDFmediathek sind die Filme von Antje Diller-Wolff und Steven Melzer schon jetzt zu sehen.

Türsteher arbeiten in Klubs, Discotheken, bei Partys, auf Festivals, in Tanzcafés oder Bordellen. Die Doku begleitet einige von ihnen und beleuchtet verschiedenste Facetten ihres Metiers. Der Blick reicht von Türstehern in der ländlichen Großraumdiskothek bis zu Klubs, die deutschlandweit und sogar international eine Rolle spielen. Türsteher im Frankfurter Bahnhofsviertel agieren anders als ihre Kollegen im schicken P1 in München.

Protagonisten der Filme sind "Wächter der Nacht" in Geldern, Köln, Kaiserslautern, Frankfurt am Main, München, Berlin und Soltau. Die Autoren begleiten beispielsweise Andrea Giarrizzo vom Bootshaus in Köln, das regelmäßig in die Top Ten der besten Klubs der Welt gewählt wird, sowie das Sicherheitsteam um Rafael, Rainer und Sandra, das eine Halloween-Party im E-Dry in Geldern mit bis zu 3.000 Gästen betreut.

Zu Wort kommt immer wieder auch die Soziologin Christine Preiser, die ihre Doktorarbeit über Türsteher schrieb: "Die Türsteher müssen Freude haben, mit Konflikten umzugehen. Und natürlich muss man auch mit seinen eigenen Gefühlen gut umgehen können."

Die "37°"-Reportage "Türsteher – die Mächtigen der Nacht" in der ZDFmediathek beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Hier finden Sie die Pressemappe zu "Türsteher – Wächter der Nacht" - Hier finden Sie den Trailer zur Ansicht. Akkreditierten Journalisten steht er auch zum Download zur Verfügung. - Hier finden Sie die ZDFinfo-Doku "Türsteher – Wächter der Nacht" in der ZDFmediathek. - Hier finden Sie ZDFinfo in der ZDFmediathek

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell