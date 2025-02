ZDFinfo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 11/25

Woche 12/25 /Woche 14/25

Woche 15/25 /

Mainz (ots)

Woche 11/25 Dienstag, 11.03. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 23.55 Hacks Im Licht der Juwelen US-Comedyserie 0.25 Hacks Ausschweifungen, hier und da US-Comedyserie 0.55 Hacks Moment mal US-Comedyserie 1.25 Hacks Da ist mehr US-Comedyserie 1.50 Hacks 1,69 Millionen US-Comedyserie 2.15 Hacks Show, die letzte US-Comedyserie 2.40 Hacks Ich denke, sie wird US-Comedyserie 3.15 Killing Eve Ein Regenbogen in beigen Stiefeln Britische Thrillerserie (vom 20.4.2023) 3.55 Killing Eve Es ist eine Qual und ich bin ausgehungert Britische Thrillerserie (vom 20.4.2023) 4.40 Der junge Inspektor Morse -6.10 Sonnenglanz (vom 26.11.2017) (Die Sendung „Wann ist ein Mann ein Mann?“ entfällt.) Mittwoch, 12.03. Bitte Programmergänzung beachten: 6.10 MAITHINK X - Die Show Ungerechte Klimapolitik: Wer zahlt den Preis? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 9.3.2025) Deutschland 2025 (Weiterer Ablauf ab 6.40 Uhr wie vorgesehen.) Woche 12/25 Dienstag, 18.03. Bitte Zeitkorrekturen und Programmergänzung beachten: 23.30 Hacks Vertrauen, nicht nachdenken US-Comedyserie 0.00 Hacks Findet mich toll, einfach US-Comedyserie 0.35 Hacks Schuld wirft Schatten US-Comedyserie 1.05 Hacks Mädelsabend, jung und alt US-Comedyserie 1.40 Hacks Taktik in L.A. US-Comedyserie 2.05 Hacks Die einzig Wahre(n) US-Comedyserie 2.40 Killing Eve Werd' nicht gleich anhänglich Britische Thrillerserie (vom 20.4.2023) 3.20 Killing Eve Ich bin die Gewinnerin Britische Thrillerserie (vom 20.4.2023) 4.05 Freunde mit gewissen Vorzügen 5.45 Dinge Erklärt - Kurzgesagt Können wir das Altern noch zu deinen Lebzeiten stoppen? 5.50 Frag den Lesch -6.05 Unerfüllte Träume: Reisen durch Raum und Zeit (vom 13.10.2013) Deutschland 2013 Woche 14/25 Donnerstag, 03.04. 22.45 Edins Neo Night Late-Night-Show mit Edin Hasanovic Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Nilam Farooq Deutschland 2025 (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Sonntag, 06.04.2025, beachten.) Woche 15/25 Donnerstag, 10.04. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 2.45 Hacks Gig ist eben Gig US-Comedyserie (vom 11.3.2025) 3.10 Hacks Im Licht der Juwelen US-Comedyserie (vom 11.3.2025) 3.40 Hacks Ausschweifungen, hier und da US-Comedyserie (vom 11.3.2025) 4.10 Hacks Moment mal US-Comedyserie (vom 11.3.2025) 4.40 Hacks Da ist mehr US-Comedyserie (vom 11.3.2025) 5.05 Hacks 1,69 Millionen US-Comedyserie (vom 11.3.2025) 5.35 Hacks Show, die letzte US-Comedyserie (vom 11.3.2025) 5.55 Hacks -6.30 Ich denke, sie wird US-Comedyserie (Text u. weitere Angaben s. 11.4.2025) Freitag, 11.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Frag den Lesch Warum nicht Nichts sein kann (vom 6.11.2015) Deutschland 2015 (Die Sendung „Hacks: Ich denke, sie wird“ wurde auf Donnerstag, 10.04.2025, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell