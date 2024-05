Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Putin in China

Putin verfolgt in aller Ruhe seine Pläne, Punkt für Punkt. Es geht ihm nicht um das Geschehen an der Front in den kommenden Wochen, es geht ihm um Russlands Macht in den kommenden Jahren. Die gesamte russische Wirtschaft soll auf Kriegswirtschaft umgestellt werden. Dabei soll und wird China Putin behilflich sein. Zwar werden bislang keine kompletten chinesischen High-Tech-Waffen an Russland geliefert. Doch was hilft das, wenn Putin alle Komponenten in China bestellen kann?

In Europa dachten viele anfangs, China werde Putins Krieg bremsen. Dieser Glaube ist inzwischen widerlegt. Das jetzige Treffen der beiden Staatschefs ist das vierte seit Kriegsbeginn.

Xi und Putin sehen sich als Architekten einer neuen Welt, in der Amerika an den Rand gedrängt wird. Lästig sind aus ihrer Sicht zwei immer noch in der Landschaft stehende alte westliche Konstruktionen namens EU und Nato. Doch deren Zerlegung ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit.

