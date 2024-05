Festivalia GmbH

Dannewerk Open Air 24 - 19. Und 20. Juli 2024 - Am Weltkulturerbe Dannewerk bei Schleswig mit Die Happy, Die Prinzen, Orden Ogan, Van Canto, Lydia Benecke und vielen mehr

Dannewerk Open Air 24 - 19. Und 20. Juli 2024

Am Weltkulturerbe Dannewerk bei Schleswig

Das Dannewerk Open Air 2024 geht in die 3. Runde!

An historischer Stätte, am Weltkulturerbe, findet bereits zum dritten mal das unter dem Motto

"Von hier. Für hier" stehende Familienfestival statt.

Als Mehrgenerationen Familienfest, mit besonderem Fokus auf Themen wie Miteinander, Dialog, Inklusion, kulturelle Teilhabe und Mehrwert für die Region - haben die Veranstalter des Dannewerk Open Air nicht nur auf der Bühne für sensationelles Programm gesorgt, sondern auch auf der großen Activity Fläche drumherum.

Auf dem Gelände wird es neben 4 Hüpfburgen, auch einen Highland Games Parcour geben der vom schottischen Clan MacKenzie organisiert wird.

Der Clan MacKenzie der in den den letzten Jahren auch die beliebten Higlandgames in Schleswig organisierte, sorgt für Stimmung, Spaß und auch für die eine oder andere Dudelsackeinlage während Baumstämme geworfen und Holzklötze gehoben werden.

Das Danevirke Museum organisiert Bogenschiessen und auch das beliebte Wikingerkegeln ist wieder dabei, ebenso wie der seit letztem Jahr zum festen Ensemble gehörende Wresting-Ring vom Baltic Championship Wrestling, die ein Professionelles Wrestling Programm zeigen und um den wirklich imposanten DANNEWERK CHHAMPION GÜRTEL kämpfen.

Und auch wichtige und ernstere Themen finden statt:

Durch ein Sanitäter Team wird Kindern erste Hilfe nähergebracht, es findet eine DKMS Typisierungsaktion statt und auch Vereine wie "Metality", die die die Werte des Heavy Metal nutzen um mentale Gesundheit zu fördern und auch die "Barber Angels" eine Vereinigung von ehrenamtlichen Friseurinnen und Friseuren, die für ihre ehrenamtliche Arbeit Bedürftigen Menschen Haare und Bärte kostenlos zu frisieren - werden beim Dannewerk wie auch im Vorjahr gegen eine Spende, den Besuchern die Haare und Bärte verschönern.

Als Special Guest ist Deutschlands bekannteste Kriminalpsychologin Lydia Benecke beim DOA und hält auf der Zeltbühne einen lehrreichen wie amüsanten Vortrag über toxische Beziehungen in Märchen und Geschichten - an Beispielen wie "Die Schöne und das Biest" und "Twilight".

Aber was ist mit der Musik? Noch ein Rock Festival? Mitnichten.

Das Dannewerk Open Air ist viel mehr.

Die Macher betonen:

"Wir sind kein Rock-Festival, davon haben wir genug. Die sind alle super. Wir sind auch kein Pop-Festival, davon gibt es ebenfalls genug. Sind auch alle super. Aber wir haben Bühnen, auf denen Bands auftreten die man sich mit der ganzen Familie anschauen kann.

Wir möchten, dass Menschen miteinander in den Dialog kommen, die sonst nie miteinander in dieser Form gemeinsam feiern würden. Und wir möchten, dass nicht die Musik im Vordergrund steht, sondern alle Menschen. Für uns stehen die eigentlichen Stars vor der Bühne und belohnen uns im Idealfalle mit einem Lächeln oder einem Klopfen auf die Schulter. Hier steckt viel Herzblut drin..."

Und natürlich gibt es auch ein bombastisches, gut gemischtes Musikprogramm.

Am Donnerstag, zum Warmup mit freiem Eintritt, werden die Bands "Torfmusik" und "Gebrüder Manns" auftreten, der Biergarten ist geöffnet und die ersten Camper dürfen ihr Quartier beziehen.

Auf der in diesem Jahr doppelt so großen Bühne stehen werden bekannte Bands wie

Die Prinzen ("Alles nur geklaut"), die Powermetal Legenden ORDEN OGAN, sowie DIE HAPPY ("Super Sonic Speed"), VAN CANTO, THE O´REILLYS AND THE PADDYHATS ("Barrels of Whisky"), 5th AVENUE, D.M.S.D., TAURUS FERUS, TORFMUSIK, BIG HARRY UND BAND und TIMETRAVELLER.

Das Programm

*** Donnerstag 18.07.2024 ***

(freier Eintritt - kein Ticket notwendig)

14.00 Uhr - Öffnung Campground

14.00 Uhr - Bandausgabe "light"

16.00 Uhr - Öffnung Biergarten

18.00 Uhr - Livemusik mit Gebrüder Manns und TorfMusik

*** Freitag 19.07.2024 ***

Timetraveller - Rockband aus RD

Big Harry

Taurus Ferus

The O'Reillys and the Paddyhats

Die Happy

ORDEN OGAN

DMSD

*** Samstag 20.07.2024 ***

(ohne Uhrzeiten, aber in Ablauf-Reihenfolge)

VACUUM

BANDCONTEST

Lydia Benecke (Zeltstage)

Baumann Bergmann Pokinsson

5th Avenue Hamburg

MIND2MODE

Die Prinzen

Van Canto

Ticketinfo:

Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren haben freien Eintritt.

Es gibt vergünstigte Schüler/Jugendtickets.

Das Festivalticket kostet für alle Tage 79EUR // Campingtickets kosten 25EUR

Tagestickets sind ebenfalls erhältlich.

Tickets gibt es an allen bekannten VVK Stellen und auf www.dannewerk-openair.de

