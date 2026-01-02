WestLotto

Silvester: Jackpotgewinn bei LOTTO 6aus49

Rund 5,2 Millionen Euro gehen in den Kreis Siegen-Wittgenstein

Münster (ots)

Das nennt man einen gelungenen Jahresausklang: Durch die Silvesterziehung von LOTTO 6aus49 wird ein Tipper aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein am Mittwochabend (31. Dezember) zum fünffachen Millionär.

Mit den Gewinnzahlen 3, 5, 7, 28, 36 und 41 sowie der passenden Superzahl 5 traf der Spielteilnehmer bundesweit als Einziger die Gewinnklasse 1 und knackte damit den Jackpot. Dafür erhält er nun 5.243.514,20 Euro.

Details zum Spielauftrag

Der Neu-Millionär hatte seinen Glückstipp in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Siegen-Wittgenstein abgegeben. Für einen Spieleinsatz von 48,75 Euro nahm er mit zehn Tippreihen im Zeitraum vom 20. bis zum 31. Dezember an den Ziehungen von LOTTO 6aus49 teil. Seinen Spielauftrag gab er am 20. Dezember ab.

Sechs weitere NRW-Millionäre

Bei der Ziehung des MillionenKrachers 2025 am Silvestertag sind in Nordrhein-Westfalen noch sechs weitere Spielteilnehmer zu Millionären geworden. Die Glückspilze kommen aus dem Raum Köln (2 x), aus Duisburg sowie aus den Kreisen Düren, Warendorf und dem Hochsauerlandkreis.

Weiterer Hochgewinn bei SUPER 6

Einen weiteren Hochgewinn gab es zum Jahreswechsel bei der Zusatzlotterie SUPER 6. Ein Tipper aus dem Kreis Olpe erhält durch seinen Spielauftrag bei westlotto.de den Spitzengewinn von 100.000 Euro.

