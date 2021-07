PIZ Personal

Einladung zum Interviewtermin

die erste Pop-up-Karrierelounge im Herzen Erfurts

Erfurt (ots)

Am 19.07.2021 findet in der Pop-up-Karrierelounge Thüringen in der Marktstraße ein Interviewtermin statt. Brigadegeneral Frank Reiland, Abteilungsleiter für die Personalgewinnung der Bundeswehr wird für ein Interviewtermin vor Ort sein.

Besucher/-innen haben von 15:00 bis 16:00 Uhr die Möglichkeit, alles rundum das neue Projekt der Karriereberatung zu erfahren und sich ein Bild von der Pop-up-Karrierelounge im Zentrum Erfurts zu machen.

Medienvertreter sind herzlich zu dem Termin eingeladen.

Hintergrund:

Seit dem 1. Juli 2021 betriebt die Bundeswehr im Herzen der Stadt Erfurts ein neues Projekt der Karriereberatung. In einem temporär angemieteten Geschäft eröffnete hier nach München und Wolfsburg der bundesweit dritte "Pop-Up-Store" der Bundeswehr - es ist der erste in einer Innenstadt.

Noch bis zum 18. September 2021 stehen von Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr Karriereberater/-innen sowie fachkundiges Personal im Rahmen verschiedener Themenwochen für alle Fragen rund um die Bundeswehr für Interessierte bereit.

Hinweise für die Medien

Termin: Montag, der 19.07.2021

Zeitraum: 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Ort: Marktstraße 2

99084 Erfurt

Anmeldung: Bitte akkreditieren Sie sich mit dem beigefügten

Formular beim Presse- und Informationszentrum

Personal bis zum 19. Juli 12:00 Uhr

E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.org

Ansprechpartner: Herr Oberstleutnant von Löwenstern

Presse- und Informationszentrum Personal

Tel.: +49 (0) 221 9571 4001

Mobil: 01511 8095418

