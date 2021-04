Presse- und Informationszentrum Personal

Digitales Recruiting Event der Bundeswehr: Die Zivile Karrieremesse - Ausrüstung & Technik

Am 07. und 08. Mai 2021 veranstaltet die Bundeswehr als großes digitales Recruiting Event die "Zivile Karrieremesse - Ausrüstung & Technik", um virtuell über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten ohne Uniform zu informieren.

Dazu öffnet die größte technische Behörde Europas, das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz seine digitalen Pforten und gewährt exklusive und spannende Live-Einblicke durch Info-Sessions und Videos in die Arbeit der Mitarbeitenden seiner Abteilungen und Dienststellen. Online-Teilnehmende haben hier die Möglichkeit in einer virtuellen Messeumgebung die vielfältigen Berufschancen und zivilen Karrierewege im Rüstungsbereich beim Arbeitgeber Bundeswehr kennenzulernen.

Die Bandbreite der Berufsbilder reicht von der Forschung, Entwicklung, Erprobung, Beschaffung und dem Nutzungsmanagement von hochkomplexen Waffen- und IT-Systemen, der neuen Generation von Gefechtsfahrzeugen, modernsten Flugzeuge und hochkomplexen Schiffen bis hin zur Bekleidung der Einsatzkräfte und damit zusammenhängenden rechtlichen Grundsatzfragen.

In Live-Chats stehen unsere Expertinnen und Experten unter anderem in den Fachbereichen Jura, Ingenieurswesen und Informatik zu den unterschiedlichen Jobprofilen im BAAINBw online Rede und Antwort.

Die Bundeswehr zählt mit über 265.000 militärischen und zivilen Mitarbeitenden zu den größten und mit über 1.000 Berufsbildern zu den vielfältigsten Arbeitgebern in Deutschland. Mit dieser digitalen Karrieremesse spricht die Bundeswehr sowohl Berufseinsteiger (mit und ohne Studium) als auch bereits Berufstätige an.

Anmeldemöglichkeit für Interessierte und weitere Informationen ab sofort auf www.zivile-karriere-jetzt.de.

Für einen ersten Kontakt sowie eine Erstberatung stehen wir außerdem zur Verfügung unter:

+49 2203 105 - 2509 oder -2557.

