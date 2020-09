ProSieben

Win-win-Situation: "Joko & Klaas gegen ProSieben" macht ProSieben zum Marktführer am Dienstag// Staffelbestwert und 15 Minuten Sendezeit für Joko und Klaas

Unterföhring (ots)

23. September 2020. Joko und Klaas machen ProSieben zum Gewinner: Mit 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist ProSieben der stärkste Sender am Dienstag. Mit 15,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.) erzielt "Joko & Klaas gegen ProSieben" einen Staffelbestwert. 3,95 Millionen Zuschauer (Netto-Reichweite ab 3 J.) sehen, wie sich die beiden Entertainer in sechs Spielrunden drei Vorteile für das große Finale erspielen. Klaas' bekommt den vielleicht schönsten Korb in seinem Leben: Im Finalspiel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Dienstagabend trifft er aus 14 Metern Entfernung in einen Basketballkorb und erspielt für Joko und sich am heutigen Mittwoch 15 Minuten live Sendezeit.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" - immer dienstags, um 20:15 Uhr, "Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 23.09.2020 (vorläufig gewichtet)

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Communications & PR Show & Comedy Kevin Körber/Nathalie Galina Tel. +49 89 9507-1187/-1186 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell