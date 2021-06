Neue App für Reservisten ist ab sofort erhältlich: Die USG-Online App

PIZ Personal

Die Bundeswehr bietet Reservistinnen und Reservisten, die zur Dienstleistung herangezogen werden, zukünftig die Möglichkeit, zustehende finanzielle Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) digital mit der USG-Online App zu beantragen.

Am 31.05.2021 gab der Vizepräsident des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw), Generalmajor Gunter Schneider, zusammen mit der Vizepräsidentin des BAPersBw, Generalarzt Dr. Nicole Schilling und dem CEO der BWI GmbH (das IT-Systemhaus der Bundeswehr), Martin Kaloudis, den Startschuss für die neue USG-Online App.

Innerhalb eines Jahres und nach kurzer Testphase hat das BAPersBw zusammen mit der BWI GmbH, eine App entwickelt, die es Reservistinnen und Reservisten ermöglicht, einfach und unkompliziert Zahlungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz zu beantragen. Und das papierlos, gleich ob per Smartphone, Tablet oder PC. Mit USG-Online wird erstmalig ein vollständiger Antragsprozess des Personalmanagements digital ermöglicht.

Nun beginnt der Rollout der USG-Online App, die seit dem 31. Mai in den App Stores heruntergeladen werden kann. Im Webbrowser ist die Anwendung unter http://usg-online.bundeswehr.de zu finden. Bei erstmaliger Anmeldung ist ein Zugangscode erforderlich, den die Reservistendienstleistenden auf dem Postweg erhalten. Zunächst erhalten Reservistinnen und Reservisten aus dem Saarland, bei denen eine Reservistendienstleistung ansteht, diesen Zugangscode. Bis zum Ende des Jahres soll schrittweise allen Reservistinnen und Reservisten in Deutschland der Zugangscode zugesandt werden, sobald sie zu einer Dienstleistung herangezogen werden.

Das bietet die App

Nutzerinnen und Nutzer geben bei erstmaliger Nutzung nur einmal die persönlichen Daten in die App ein. Diese Daten bleiben gespeichert und müssen bei Folgeanträgen nicht erneut eingegeben werden. Anschließend können notwendige Dokumente als Foto oder als PDF -Datei hochgeladen und abschließend der Antrag mit einem Klick gestellt werden.

Neben der anwenderfreundlichen, einfachen Antragstellung, wurde bei der Programmierung der App auch besonders viel Wert auf die Sicherheit der persönlichen Daten gelegt, vor allem bei sensiblen Daten wie Familienstand, Geburtsdatum oder die Bankverbindung.

"Dass wir digitaler denken müssen, sollte spätestens seit der Etablierung von Künstlicher Intelligenz in unserem Alltag jedem Arbeitgeber bewusst sein. Mit der App setzt das BAPersBw ein deutliches Zeichen für das Etablieren moderner Qualitätsstandards in der Bundeswehr", so Schilling.

Link zum Artikel:

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/personal/neue-app-fuer-reservistinnen-und-reservisten-5087074

