"Album 2020" und "Adieu": Zwei Jahresrückblicke im ZDF

Der Klassiker unter den Jahresrückblicken: "Album - Bilder eines Jahres" gehört seit 1981 zum ZDF-Programm in der letzten Dezemberwoche. In der 40. Ausgabe am Sonntag, 27. Dezember 2020, 19.15 Uhr im ZDF, lässt "Album 2020 - Bilder eines Jahres" die politisch und gesellschaftlich relevanten Ereignisse Revue passieren, mit Anmerkungen von ZDF-Reporter Gert Anhalt. Seit 2015 zählt "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen" zum Reigen der Jahresrückblicke im ZDF. In diesem Jahr ist der Film von Susanne Conrad am Mittwoch, 30. Dezember 2020, um 17.10 Uhr im ZDF zu sehen. Das Jahr 2020 wurde von der Coronapandemie geprägt. Das Virus hat die Welt verändert - mit Lockdown, Maskenpflicht und Verzicht. Doch auch jenseits davon war 2020 ein ereignisreiches Jahr, wie "Album 2020 - Bilder eines Jahres" in Erinnerung ruft: Die Präsidentschaftswahl in den USA hat ein gespaltenes Land hinterlassen, und in Belarus gehen die Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko nach den umstrittenen Wahlen weiter. Die CDU suchte das ganze Jahr nach einem neuen Vorsitzenden und nimmt die Aufgabe mit ins neue Jahr. In Thüringen sorgten FDP und AfD für ein politisches Beben, für ein wirtschaftspolitisches Beben sorgten die undurchsichtigen Geschäfte, mit denen "Wirecard" Millionen verbrannte. Das und noch viel mehr scheint im "Album 2020" auf. Der Rückblick "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen" erinnert an die Persönlichkeiten, die im Lauf des Jahres gestorben sind. Erinnert wird an Schauspieler, Musiker, Autoren und Politiker, die vielen Zuschauern besonders vertraut waren, weil sie eine bestimmte Zeit, manchmal sogar eine ganze Generation geprägt haben. Susanne Conrad fragt Zeitzeugen und Wegbegleiter nach ihren ganz persönlichen Erinnerungen, lässt sich kleine Anekdoten berichten oder von gemeinsamen Erlebnissen erzählen, um die Persönlichkeiten auch über das allgemeine, kollektive Erinnern hinaus noch einmal zu würdigen. "Album 2020 - Bilder eines Jahres" ist erneut am Montag, 28. Dezember 2020, 14.45 Uhr, in ZDFinfo und am Mittwoch, 30. Dezember 2020, 0.15 Uhr, im ZDF zu sehen. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/album2020 und https://presseportal.zdf.de/presse/logo-adieu "ZDFheute" in der ZDFmediathek: https:/zdf.de/nachrichten https://twitter.com/ZDFpresse

