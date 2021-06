PIZ Personal

Save the Date: Eröffnung Pop-Up Store der Bundeswehr in Erfurt

Erfurt

Nach den Erfolgen in München und Wolfsburg eröffnet die Bundeswehr nun am kommenden Donnerstag, den 1. Juli, ihren neuen Pop-up Store in Erfurt. Für rund drei Monate wird der angemietete Store in der Marktstraße 2 die Überschrift "Pop-Up Karrierelounge" tragen. Neugierige und Interessenten haben hier die Möglichkeit, in die Welt der Bundeswehr einzutauchen und sich über verschiedene militärische und zivile Karrierewege zu informieren.

Mit der Pop-Up Karrierelounge wird die Bundeswehr erlebbar und greifbar: "Raus aus der Kaserne, hin zu den Menschen - Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft" lautet hierbei das Motto der Bundeswehr-Karriereberaterinnen und -Karriereberatern.

Bis einschließlich 18. September 2021 stellen Einheiten aus der Region in wöchentlich wechselnden Themenwochen die Fähigkeiten der Bundeswehr vor. Neben unseren Karriereberaterinnen und Karriereberatern sind so auch Bundeswehrangehörige regionaler Truppenteile und Dienststellen vor Ort, die direkt aus dem eigenen Berufsalltag berichten.

Auch Termine für virtuelle Beratungsgespräche in bundesweit 110 Karriereberatungsbüros der Bundeswehr können hier vereinbart werden.

Pop-Up-Karrierelounge der Bundeswehr Thüringen

Zeitraum: 01. Juli - 18. September 2021

Öffnungszeiten: Montag - Freitag, 10:00 Uhr - 18:00 Uhr und

Samstag, 10:00 Uhr - 20:00 Uhr

Adresse: Marktstraße 2, 99084 Erfurt

