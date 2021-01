PHOENIX

Christian Lindner optimistisch: Gute Chancen für FDP-Politik im Wahljahr 2021

BonnBonn (ots)

FDP-Vorsitzender Christian Lindner ist optimistisch, was die Chancen seiner Partei im Wahljahr 2021 betrifft. "Ich glaube, dass sich viele Menschen erst in der nächsten Zeit Gedanken über die Situation des Landes machen werden und welche Politik sie für richtig halten", sah der Chef der Liberalen im Fernsehsender phoenix (Montag, 21. Januar) durchaus Möglichkeiten, künftig Einfluss auf die Regierungspolitik nehmen zu können. Mit Wirtschaftsfreundlichkeit, der liberalen Handschrift bei den öffentlichen Finanzen und dem Vertrauen in die Freiheit der Menschen könne man den Bürgern ein gutes Angebot machen. "Gerade in einer solchen Pandemie mit sehr viel Staatsorientierung, bisweilen sogar Staatsfrömmigkeit braucht es eine politische Kraft, die den Gedanken der Freiheit und unser aller Grundrechte ins Zentrum stellt", so Lindner weiter.

Der FDP-Vorsitzende erneuerte seine Kritik an den gestrigen Beschlüssen von Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel. "Was beschlossen worden ist, überschreitet die Grenze der Verhältnismäßigkeit", meinte Lindner. Vor allem die Entscheidung, den Lockdown bundesweit auch an Schulen und Kitas zu verlängern, sei fatal. "Flächendeckend die Schulen zu schließen ist eine Tragödie für Kinder, Jugendliche und Familien, insbesondere aber auch für die Mütter, die leider immer noch die Hauptlast der Erziehungsarbeit leisten müssen", kritisierte Lindner. Viel besser wäre es aus seiner Sicht gewesen, regionale Inzidenz-Unterschiede auch bei den Schulen abzubilden. "Prinzipiell muss das Öffnen von Kitas und Schulen die Politik sein und nicht das Schließen", sagte der FDP-Vorsitzende.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell