AS&S Radio schnürt starkes Kombi-Paket für die neue Vermarktungssaison

Frankfurt am Main (ots)

Die erfolgreiche AS&S Radio Deutschland-Kombi geht mit neuen attraktiven Vermarktungspartnern in die kommende Saison. Mit den öffentlich-rechtlichen Programmen rbb radioeins, hr4 und der MDR Basic Digital (incl. der DAB+ Radiokombi Deutschland) bietet das Zugpferd der AS&S Radio ab 1.1.2021 zusätzliche Programmsubstanz. Die drei neuen Vermarktungspartner schrauben die Reichweite der AS&S Radio Deutschland-Kombi auf jetzt 10,526 Mio. Hörern (14+) hoch, bei den 14- bis 49-Jährigen liegt sie nun bei 4,401 Mio. Hörern.

"Mit den neuen Sendern bekommt unsere zentrale Radiokombi nicht nur wertvollen Reichweiten-Input, sondern wir erweitern und vertiefen unsere Zielgruppenqualität auch erheblich", sagt Christian Scholz, Geschäftsführer AS&S Radio. "Die jungen Hörer von radioeins und die älteren, sehr kaufkräftigen von hr4, einem der großen Reichweitengewinner der letzten ma Audio, ergänzen sich optimal. Und wer auf junge und mobile digitale Nutzer setzt, wird sich im Angebot der MDR Basic Digital gut aufgehoben sehen. So oder so: Erfolgreiche Kampagnen kommen um unsere AS&S Radio Deutschland-Kombi einfach nicht herum."

Mit einem Durchschnittspreis von 24.412 Euro gewährleistet AS&S Radio Preisstabilität. Daraus ergibt sich für den Tausendkontaktpreis in der neuen Vermarktungssaison eine leistungsgerechte Anpassung der AS&S Radio Deutschland-Kombi auf jetzt 5,55 Euro (E14-49), in der besonders kaufkräftigen Zielgruppe der 14- bis 59Jährigen liegt er bei 3,68 Euro. "Für die Unternehmen bietet Radiowerbung derzeit den Schlüssel, um wieder Frequenz in die Geschäfte zu bekommen und den Abverkauf nachhaltig zu stimulieren. Das haben die letzten Monate eindrücklich gezeigt", so Scholz. "Unser Qualitäts-Effekt macht dabei den Unterschied aus im Markt - denn Umfelder sind ein entscheidender Faktor für Involvement, Glaubwürdigkeit und vor allem Werbewirkung. Darüber hinaus ist Radio im Media-Mix mit seinem schnellen Reichweitenaufbau, seiner hohen Aktivierungskraft und der flexiblen Kampagnenplanung für immer mehr Unternehmen ein Schlüssel zum Erfolg."

Neben den Sender-Erweiterungen bei der zentralen AS&S Radio Deutschland-Kombi nimmt AS&S Radio auch bei anderen, teilnationalen Kombis Änderungen vor. So gibt es mit der AS&S Radio Bremen/Niedersachsen-Kombi ein neues Angebot, bei dem Radio Bremen mit den Programmen Bremen Eins, Bremen Vier und Bremen Next mit den Privatsendern ENERGY Bremen und radio ffn gekoppelt sind. Optional kann hier auch ENERGY Hamburg zugebucht werden - ein starkes Senderpaket, das sich für den norddeutschen Werbemarkt als Testmarkt optimal anbietet. Für den Hamburger Raum können mit der AS&S Radio Ballungsraum Hamburg-Kombi bestehend aus Klassik Radio Schleswig-Holstein/Hamburg, ENERGY Hamburg und radio ffn Hamburg plus mehr Reichweite und Zielgruppen für einen kaufkräftigen Ballungsraum erreicht werden.

Alle Infos zu den nationalen Kombiangeboten der AS&S Radio finden Sie unter www.reichweiten.de.

Über AS&S Radio

Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem Portfolio aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S).

Mehr Informationen zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.

