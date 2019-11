AS&S Radio GmbH

Deutscher Podcast Preis: Große Pläne mit dem Wachstums-Genre zur Premiere

Im kommenden Jahr wird erstmalig der Deutsche Podcast Preis verliehen und soll damit die renommierteste nationale Auszeichnung der aufstrebenden Audio-Genre in Deutschland werden.

AS&S Radio ist Partner des Deutschen Podcast Preises - gemeinsam mit führenden Akteuren der Audio-Branche wie der Radiozentrale oder dem Bayerischen Rundfunk.

"Podcasts sind ein wachsender Bestandteil der Audio-Nutzung und treffen den Nerv der Zeit nach On- Demand-Inhalten. Die vielfältigen Podcast Angebote sowie die wachsende Anzahl von Produktionen binden neue und loyale Audio-Zielgruppen. Dies schafft für das Audiomarketing ganz neue Möglichkeiten und ist damit auch für den Werbemarkt hochinteressant. Wir freuen uns, den Deutschen Podcast Preis, der diesem Genre nochmal weiteren Schub geben wird, begleiten zu können," sagt Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio.

Podcast-Einreichungen für den großen nationalen Award sind ab sofort möglich. Zur Premiere des Awards können Podcasts in sechs Kategorien eingereicht werden: Bestes Skript / Beste(r) Autor*in, Beste(r) Interviewer*in, Bestes Talk-Team, Beste Produktion, Beste(r) Newcomer*in, Beste journalistische Leistung. Zudem wird auch in der siebten Kategorie der Liebling des Publikums gekürt. Ab Januar können die Hörer beim Publikums-Voting aus allen gereichten Podcasts für ihren Favoriten abstimmen.

Einsendeberechtigt sind Personen und Organisationen, die an dem einzureichenden Podcast mitgewirkt haben. Dies können Einzelpersonen, Agenturen, Firmen oder andere Organisationen sein. Einsendende können somit Mitwirkende aller Art sein, i.d.R. sind dies z.B. Hosts, Moderatoren, Redakteure oder Produzenten. Alle Informationen zum Deutschen Podcast Preis gibt es unter www.deutscher-podcastpreis.de.

Über AS&S Radio

Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigen Angebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S).

Mehr Informationen zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.

Über den Deutschen Podcast Preis

Der Deutsche Podcast Preis prämiert 2020 zum ersten Mal in insgesamt sieben Kategorien die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft. Ausgezeichnet werden die Stimmen, Redakteur*innen, Autor*innen und Produzent*innen, die für die Inhalte verantwortlich zeichnen. Initiatoren des Deutschen Podcast Preis sind dreizehn führende Akteure der Audiobranche, die Multiplikatoren und Unterstützer einer wachsenden sowie facettenreichen Podcastszene sind. Namentlich bilden diese neu formierte Allianz unter dem gemeinsamen Dach "Deutscher Podcast Preis" die Bertelsmanns Podcast-Plattform AUDIO NOW, die Vermarkter AS&S Radio sowie RMS Radio Marketing Service, der Bayerische Rundfunk und Deutschlandradio, der Gattungsverband Radiozentrale, Podstars by OMR, die Audio-Plattform radio.de, Axel Springer sowie die Amazon-Tochter Audible, der Audio Streaming Service Spotify, SevenOne AdFactory und Acast. Zudem ist der Podcastverein Schirmherr des Publikums-Votings. Mehr Informationen zum Deutschen Podcast Preis, gibt es auf www.deutscher-podcastpreis.de.

