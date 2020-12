PHOENIX

internationaler frühschoppen: Mit der Pandemie ins neue Jahr - was können wir 2021 erwarten? - Sonntag, 03. Januar 2020, 12.00 Uhr

BonnBonn (ots)

Das Corona-Virus hat die Welt weiter im Griff und überschattet alles. Deutschland befindet sich im Lockdown, in Großbritannien werden mehr Covid19-Ptienten in Krankenhäusern behandelt als je zuvor. Frankreich ist nicht nur durch die Corona-Krise gebeutelt, die Grande Nation wurde in diesem Jahr auch wieder von islamistischen Terroranschlägen erschüttert. Die EU konnte immerhin inmitten der Pandemie mit den Briten einen Brexit-Deal aushandeln. Nur asiatische Staaten wie Südkorea und China scheinen das Virus unter Kontrolle zu haben. Gemeinsam ist allen die Furcht vor dem mutierten Coronavirus und die Hoffnung auf Besserung durch die neuen Impfstoffe.

Eva Lindenau diskutiert mit vier Gästen aus vier Ländern:

Bettina Klein, Korrespondentin Deutschlandradio in Brüssel

Pascal Thibaut, Radio France, Frankreich

Robert Mudge, Deutsche Welle, Großbritannien

Stefanie Schöneborn, ZDF-Studio Peking

