ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

PW 37/20

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 37/20 Samstag, 05.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 2017 6.10 Komplizen des Bösen 1942-1944: Der totale Krieg Deutschland 2017 6.55 Komplizen des Bösen 1944-1945: Verbrannte Erde Deutschland 2017 7.35 Komplizen des Bösen 1945: Das Ende Deutschland 2017 8.20 Leschs Kosmos Fürchtet Euch! Was die Angst mit uns macht Deutschland 2018 8.50 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018 9.20 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 10.20 Goldrausch unter Wasser - Streit um versunkene Schätze Frankreich 2018 11.05 Mythos Gold Ewige Suche Deutschland 2016 11.50 Mythos Gold Schmutzige Geschäfte Deutschland 2016 12.35 Manganknollen vom Meeresgrund - Goldrausch im Pazifik Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 23.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 23.50 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1990-1992 - Einheitsrausch und Eierwürfe Deutschland 2018 0.40 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1993-1996 - Loveparade und Börsenfieber Deutschland 2018 1.25 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1997-1999 - Bimbeskanzler und Arschgeweih Deutschland 2018 2.05 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017 2.50 Lebensretter Technik Kaiserschnitt, Feuerlöscher & Co. Deutschland 2018 3.35 Lebensretter Technik Sprungtuch, Rettungshund & Co. Deutschland 2018 4.20 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017 Sonntag, 06.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show spezial Bildungsmisere in Deutschland 5.40 The True Story of Angelina Jolie USA 2019 6.25 The true story of Madonna Deutschland 2016 7.10 Legenden aus Wachs - Wer war Madame Tussaud? Deutschland 2017 7.55 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Verräterisches Blut Deutschland 2020 8.40 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Genetischer Fingerabdruck Deutschland 2020 9.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Justizirrtum Großbritannien 2018 10.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das irische Dienstmädchen Großbritannien 2019 11.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Blaubart 1922 Großbritannien 2019 12.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Rätsel von Cleveland Großbritannien 2019 12.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der gefährliche Anwalt Großbritannien 2019 13.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die gierige Pflegemutter Großbritannien 2019 14.20 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines Phantoms Großbritannien 2019 15.10 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox Großbritannien 2016 15.55 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks USA 2017 16.40 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 17.25 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015 18.10 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Verräterisches Blut Deutschland 2020 18.55 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Falsche Fährten: Der Fall Walter Sedlmayr Deutschland 2019 21.40 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Morde von Lebach Deutschland 2019 22.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Eltern unter Verdacht: Die Akte Monika Weimar Deutschland 2019 23.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016 23.50 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks USA 2017 0.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das irische Dienstmädchen Großbritannien 2019 1.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Blaubart 1922 Großbritannien 2019 2.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Rätsel von Cleveland Großbritannien 2019 2.45 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der gefährliche Anwalt Großbritannien 2019 3.30 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die gierige Pflegemutter Großbritannien 2019 (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 Montag, 07.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Eltern unter Verdacht: Die Akte Monika Weimar Deutschland 2019 7.10 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines Phantoms Großbritannien 2019 (weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.40 The True Story of Angelina Jolie USA 2019 13.25 The true story of Madonna Deutschland 2016 14.10 Legenden aus Wachs - Wer war Madame Tussaud? Deutschland 2017 14.55 ZDF-History Nena - Eine deutsche Legende Deutschland 2020 (weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Verborgene Welten Erben der Dinosaurier Frankreich 2019 22.25 Terra X Die ersten Menschen Vom Wald in die Savanne Frankreich 2017 23.10 Terra X Die ersten Menschen Aus Afrika in die ganze Welt Frankreich 2017 23.55 Das dunkle Geheimnis der Neandertaler Deutschland 2015 0.35 heute journal 1.05 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017 1.50 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017 2.35 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 2017 3.20 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 2017 4.05 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Machu Picchu Großbritannien 2017 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)

