alfaview GmbH

Volkshochschulen drohen wegen Corona-Krise große Einnahmenverluste und Insolvenzen

Karlsruhe (ots)

Einnahmenverluste bei den Volkshochschulen müssen nicht sein.

Um dies zu verhindern, sind lediglich zwei simple Maßnahmen nötig:

1. Die Nutzung einer Videokonferenzsoftware.

2. Jede VHS sucht sich Partner-Volkshochschulen.

Kurse können im Rahmen einer Partnerschaft zusammengelegt und Seminare über Videotechnik umgesetzt werden. So können fast alle Kurse, auch nach Corona, mit Startgarantie angeboten werden.

Das Bildungsunternehmen alfatraining, mit Sitz in Karlsruhe, führt alle 250 parallel laufenden Kurse im Bereich der beruflichen Bildung, trotz Corona, bundesweit weiter. Das geht, weil alle Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer und 90% des alfatraining-Teams ohne Unterbrechung über die Videokonferenzsoftware alfaview von zuhause lernen bzw. weiterarbeiten.

"Wir bieten allen Volkshochschulen an, alfaview free plus kostenfrei zu nutzen. Gerne geben wir unsere zehnjährige Erfahrung im Unterrichten mit lippensynchroner Live-Videotechnik weiter", sagt Niko Fostiropoulos, Geschäftsleiter und Gründer der Unternehmen alfatraining Bildungszentrum und alfaview Video Conferencing Systems.

Beides sind Unternehmen aus Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Die Videokonferenzplattform alfaview ist DSGVO konform. Alle Server stehen in großen Rechenzentren in Deutschland. Ton und Video werden in einer sehr hohen Stabilität ohne Unterbrechungen auch mit 20, 50, 100 oder 200 Videostreamings zeitgleich im virtuellen Klassenraum übertragen.

Technologie made in Germany - besser als die bekannten Produkte aus dem Silicon Valley. Testen Sie selbst auf https://alfaview.com oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter info@alfaview.com.

