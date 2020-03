Mitteldeutsche Zeitung

zu Hasstiraden bei Bayern-Spiel

Halle (ots)

Die Sitten in unserer Gesellschaft verrohen zusehends. Keine neue Erkenntnis. Die Tribünen sind nur ein weiterer Ort, wo sich Kräfte breitmachen und artikulieren, die mit den Begriffen Respekt und Anstand nichts mehr anzufangen wissen. Der Fußball hat die Tendenzen lange ignoriert - nun will er dagegen vorgehen. Man darf gespannt sein, wie die Absichtserklärung umgesetzt wird. Lob bekamen die Profis des Spiels in Hoffenheim für ihren spontanen Ballgeschiebe-Protest auf dem Rasen. Beim Stand von 6:0 für die Bayern. Hätten die Münchner das Spiel von sich aus abgebrochen und auf die im engen Titelkampf so wichtigen Punkte verzichtet, weil ihre Fans sich inakzeptabel benehmen, dann wäre es ein wirklich starkes Zeichen gewesen.

