Mainz, 3. September 2020

Mainz (ots)

Woche 36/20 Freitag, 04.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Frontal 21 8.50 auslandsjournal 9.20 Amerikas Heroin-Krise - Kampf gegen die Überdosis USA 2019 10.05 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014 10.50 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co. Deutschland 2020 11.35 Volk auf Droge Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co. Deutschland 2019 12.20 Kokain-Kick - Lieblingsdroge der Leistungsgesellschaft Schweiz 2018 12.50 Härter, reicher, besser, Südkorea! Südkorea 2018 13.20 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 14.05 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 14.50 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer USA 2017 15.35 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Deutschland 2018 16.20 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un Frankreich 2018 17.20 Pulverfass Korea Konflikt ohne Ende Frankreich 2018 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 22.25 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 23.10 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 23.50 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.05 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017 1.45 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017 2.30 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017 3.15 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017 3.55 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017 4.40 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017 Woche 37/20 Freitag, 11.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Trumps schmutziger Deal Der Präsident und die Ukraine-Affäre Frankreich 2020 "Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands" entfällt "ZDF.reportage: Letzte Rettung Pfandleihhaus" um 7.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)

