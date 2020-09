ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 1. September 2020

Mainz (ots)

Woche 36/20 Mittwoch, 02.09. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 12.05 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 (weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.05 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 14.50 Fyre Fraud - Festival-Desaster im Paradies USA 2018 16.20 Abgezockt! - Alexander Falk Deutschland 2020 17.05 Bitcoin Big Bang - 800 Millionen Dollar verschwinden Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.55 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik Deutschland/USA 2020 22.40 Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA Frankreich 2019 23.25 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere Frankreich 2019 0.10 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 0.50 heute journal 1.20 Sex, Trump & Fox News - Aufstieg und Fall des Roger Ailes USA 2019 3.00 White Boy Rick - Drogendealer für das FBI USA 2019 4.15 Fyre Fraud - Festival-Desaster im Paradies USA 2018 Woche 36/20 Donnerstag, 03.09. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.50 Bitcoin Big Bang - 800 Millionen Dollar verschwinden Deutschland 2018 7.30 Abgezockt! - Alexander Falk Deutschland 2020 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 9.00 Kriminelle Karrieren Margaret McDonald - Sex als Geschäft Deutschland 2016 9.45 Herzensbrecher und Abzocker Internet-Dating: Betrug statt Liebe Australien 2019 10.30 Mit Algorithmen zum Glück Wie gut ist Online-Dating? Großbritannien 2016 11.15 Achtung Ebay - Die Tricks der Betrüger Deutschland 2019 12.00 ZDFzeit Deutschland und der Klimawandel Die Fakten von Harald Lesch Deutschland 2020 "Leschs Kosmos: Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz" um 11.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Die Pioniere Amerikas Ölrausch USA 2013 0.40 Die Pioniere Amerikas Eiserne Rivalen USA 2013 1.20 Die Pioniere Amerikas Bis aufs Blut USA 2013 2.05 Die Pioniere Amerikas Macht des Kapitals USA 2013 2.50 Die Pioniere Amerikas Kampf um den Strom USA 2013 3.35 Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik USA 2013 (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 39/20 Dienstag, 22.09. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 ZDF-History Arafats Söldner - Die drei Leben des Willi Pohl Deutschland 2019 "ZDF-History: Richard Löwenherz - Ein König in der Falle" entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 20.15 Wildes Wohnzimmer - Russen, Models, Raubkatzen Deutschland 2020 "Fyre Fraud - Festival-Desaster im Paradies" entfällt 21.00 Liebe und Sex in den USA - Profit, Prüderie und Polyamorie USA 2019 21.45 Liebe und Sex in Japan - Flucht vor der Einsamkeit Frankreich 2016 22.30 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und Aufbruch Frankreich 2019 23.15 Herzensbrecher und Abzocker Internet-Dating: Betrug statt Liebe Australien 2019

