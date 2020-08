ZDFinfo mit "Election Game" und "Trumps schmutziger Deal"

ZDFinfo

Die USA sind im Wahlkampf - und das Land ist tief gespalten. Die beiden neuen Dokumentationen "Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise" und "Trumps schmutziger Deal - Der Präsident und die Ukraine-Krise" beleuchten am Mittwoch, 2. September 2020, 20.15 und 21.00 Uhr in ZDFinfo, einige der Ursachen für die Vertrauenskrise in der US-Politik. In sechs weiteren Dokumentationen bietet ZDFinfo am Mittwochabend zwischen 18.45 und 1.00 Uhr zudem informative Einblicke in die US-amerikanische Gesellschaft, unter anderem mit der Erstausstrahlung von "Amerikas neue Gurus - Auf der Suche nach Erleuchtung" um 19.30 Uhr.

Ab 20.15 Uhr schildert die Dokumentation "Election Game", dass es im "Land of the Free" mit freien und fairen Wahlen schwierig ist. Wähler werden ausgeschlossen, Wahlkreise manipuliert - und Wahlkampfspenden fließen ohne Limit. In zahlreichen US-Bundesstaaten wurden in den vergangenen Jahren neue bürokratische Hürden aufgebaut, die es vielen Wählern schwerer machen, ihre Stimmen abzugeben. Wähler werden aus Wahlregistern gestrichen, Wahllokale geschlossen. Und die Briefwahl - die gerade während der Coronapandemie viele Menschen nutzen wollen - wird erschwert. All das begründen die Verantwortlichen, allen voran Donald Trump, mit angeblich drohendem Wahlbetrug. Der Film von Jan Schäfer zeigt, wie in den USA mit harten Mitteln um die Macht gekämpft wird, und dass Republikaner und Demokraten keinen Konsens darüber haben, was für das Land gut ist. Welchen Ausweg kann es aus diesem Dilemma geben?

Mit welchen Mitteln um die Macht gekämpft wird, beleuchtet ab 21.00 Uhr die Dokumentation "Trumps schmutziger Deal - Der Präsident und die Ukraine-Krise". Der Film von Jacques Charmelot und Pascal Vasselin schildert, wie Donald Trump die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen politischen Gegner Joe Biden zwingen wollte und die Demokraten im Kongress dafür seine Amtsenthebung forderten. 200 Tage lang hielt der Konflikt zwischen den politischen Lagern die US-Metropole Washington D.C. in Atem. Die Ermittlungen stürzten Washington in einen Polit-Krimi, der das gesamte Land weiter spaltete.

Der ZDFinfo-Doku-Abend zum US-Wahlkampf in der Übersicht: 18.45 Uhr: "Liebe und Sex in den USA - Profit, Prüderie und Polyamorie" 19.30 Uhr: "Amerikas neue Gurus - Auf der Suche nach Erleuchtung" 20.15 Uhr: "Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise" 21.00 Uhr: "Trumps schmutziger Deal - Der Präsident und die Ukraine-Krise" 22.00 Uhr: "Macht und Machenschaften USA: Gekaufte Politik" 22.45 Uhr: "Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA" 23.30 Uhr: "Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere" 00:15 Uhr: "Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus"

Die Dokumentation "Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise" ist ab Mittwoch, 2. September 2020, 10.00 Uhr in der ZDFmediathek und erneut am Donnerstag, 10. September 2020, 1.15 Uhr, sowie am Freitag, 11. September 2020, 17.00 Uhr, in ZDFinfo zu sehen. Das ZDF sendet die Doku am Mittwoch, 7. Oktober 2020, 0.50 Uhr. Die Dokumentation "Trumps schmutziger Deal - Der Präsident und die Ukraine-Krise" steht bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung und ist erneut am Donnerstag, 10. September 2020, 2.00 Uhr, sowie am Freitag, 11. September 2020, 17.45 Uhr, in ZDFinfo zu sehen. Das ZDF sendet die Doku am Mittwoch, 23. September 2020, 1.00 Uhr.

