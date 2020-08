ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 35/20 Freitag, 28.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Mysterien des Weltalls Jeder Mensch ist ein Genie Mit Morgan Freeman USA 2016 6.50 Leschs Kosmos Wie sich die Lebensuhr manipulieren lässt Deutschland 2020 7.15 Leschs Kosmos Die Macht von Ritualen: Richtschnur oder Risiko? Deutschland 2019 7.45 forum am freitag 8.05 Frontal 21 8.50 auslandsjournal 9.20 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr Großbritannien 2019 10.05 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne Frankreich 2017 11.05 Kippa, Kirchen und Koran - Konfliktherd Jerusalem Israel 2019 11.35 ZDF-History Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018 12.10 auslandsjournal - die doku Kampf um Kaschmir Indien/Pakistan 2019 12.55 ZDFzeit Supermächte - Angst vor China? Deutschland 2018 13.40 Weltmacht Huawei Hightech-Riese unter Spionageverdacht China/Frankreich 2020 14.25 Chinas dicke Kinder - Die Schattenseite des Wirtschaftsbooms Frankreich 2019 15.10 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System China 2019 15.35 auslandsjournal - die doku China und das Virus - Wie die Pandemie das Land verändert Deutschland 2020 16.25 Frontal21-Dokumentation QAnon Wie gefährlich kann eine Verschwörungstheorie werden? Deutschland 2020 16.50 ZDFzeit Der Unverantwortliche - Trump und die Corona-Krise USA 2020 17.40 Leben sticht Freiheit Greift die Corona-Krise unsere Demokratie an? 18.15 Leschs Kosmos Corona - Wege aus der Krise Deutschland 2020 18.50 Härter, reicher, besser, Südkorea! Südkorea 2018 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 22.25 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Deutschland 2018 23.10 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 23.55 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer USA 2017 0.35 heute journal 1.05 Jagen, Prügeln, Lynchen - Brasiliens Selbstjustiz Brasilien 2018 1.50 Korruption in Buenos Aires Polizei, Erpressung, Drogenhandel Spanien 2019 2.35 Die Schlägertruppe des Präsidenten Venezuela im Würgegriff von Stadtguerillas USA/Venezuela 2018 3.20 Auf der Flucht vor der Welt - Mennoniten in Südamerika USA 2018 4.05 Kinder der Gewalt - Guatemalas Jugendbanden Frankreich 2019

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell