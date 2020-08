ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung Woche 36/20 Samstag, 29.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.25 Leschs Kosmos Digitale Revolution: die Zukunft des Lernens Deutschland 2019 9.55 Leschs Kosmos Ernährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & No Deutschland 2019 10.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Deutschland 2016 11.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019 11.55 ZDFzeit Nelson Müllers großer Burger-Check Vegetarisch oder Fleisch? Deutschland 2020 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 15.50 Falsch bewertet und getäuscht Das Geschäft mit Restaurant-Bewertungen Deutschland 2019 16.35 Fakten, Fakes und Kundentäuschung Die Macht der Internetbewertungen Deutschland 2019 17.20 Amazon - Die ganze Welt im Pappkarton Frankreich 2019 18.05 Das große Geschäft mit Altkleidern Wie Moderecycling funktioniert Deutschland 2018 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018 22.25 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 23.10 ZDFzeit Nelson Müllers großer Burger-Check Vegetarisch oder Fleisch? Film von Christian David Deutschland 2020 23.55 ZDFzeit Langnese, Schöller & Co. Der große Eis-Test mit Nelson Müller Deutschland 2017 0.35 Firmen am Abgrund: Lego - Das Baustein-Imperium Großbritannien 2018 1.20 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende Großbritannien 2018 2.05 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der Superhelden USA 2019 2.50 Starbucks ungefiltert Die bittere Wahrheit hinter dem Erfolg Frankreich 2019 4.20 Falsche Versprechen? So lassen wir uns manipulieren Deutschland 2018 Sonntag, 30.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 ZDFzoom Betrügen leicht gemacht Wie EU-Gelder in Osteuropa versickern Deutschland 2019 5.35 Panzer, Schrott und harte Kerle Deutschland 2015 6.05 Alarm! Bombenentschärfer im Einsatz Schlachtfelder der Vergangenheit Frankreich 2019 6.50 Alarm! Bombenentschärfer im Einsatz Kriegsgebiete Frankreich 2019 7.35 Alarm! Bombenentschärfer im Einsatz Gegen den Terror Frankreich 2019 8.20 Mängel an allen Fronten - Was bei der Bundeswehr schiefläuft Deutschland 2020 9.05 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 9.50 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016 10.35 Terra X Die Kelten Europas vergessene Macht Deutschland 2016 11.20 Terra X Die Kelten Kampf um Gallien Deutschland 2016 12.05 Terra X Die Kelten Aufstand der Königin Deutschland 2016 12.50 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 13.35 Terra X Eine kurze Geschichte über ... Das alte Ägypten Deutschland 2020 14.20 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 2019 15.05 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019 15.50 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 16.35 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 17.20 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Terra X Die Kelten Kampf um Gallien Deutschland 2016 21.40 Terra X Die Kelten Aufstand der Königin Deutschland 2016 22.25 Terra X Eine kurze Geschichte über ... Das alte Ägypten Deutschland 2020 23.05 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 2019 23.50 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019 0.35 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 1.20 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 2.05 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 2.50 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 3.30 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 4.15 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 Montag, 31.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019 6.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das irische Dienstmädchen Großbritannien 2019 7.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Blaubart 1922 Großbritannien 2019 8.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Rätsel von Cleveland Großbritannien 2019 9.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Jack the Ripper Großbritannien 2019 10.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Polizistenmord in London Großbritannien 2018 11.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der verrückte Arzt Großbritannien 2018 11.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der gefährliche Sohn Großbritannien 2018 12.40 Das Geheimnis der verlorenen Atombomben Nukleare Zwischenfälle der 50er-Jahre Frankreich 2018 13.25 Das Geheimnis der verlorenen Atombomben Nukleare Zwischenfälle der 60er-Jahre Frankreich 2018 14.10 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der Sowjetunion Frankreich 2019 14.55 Die Stadt unter dem Eis - Kalter Krieg auf Grönland Deutschland 2020 15.40 Lost Places - Geheime Welten American Dream Deutschland 2020 16.25 Lost Places - Geheime Welten Sowjetische Schatten Deutschland 2020 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Die Schätze der Erde Gold und Eisen USA 2017 21.40 Die Schätze der Erde Kohle und Öl USA 2017 22.25 Die Schätze der Erde Diamanten und Smaragde USA 2017 23.10 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 23.55 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 0.40 heute journal 1.05 Lost Places - Geheime Welten American Dream Deutschland 2020 1.50 Lost Places - Geheime Welten Sowjetische Schatten Deutschland 2020 2.35 Lost Places - Geheime Welten Verlorenes Empire Deutschland 2020 3.20 Lost Places - Geheime Welten Blutiges Erbe Deutschland 2020 4.05 Die Stadt unter dem Eis - Kalter Krieg auf Grönland Deutschland 2020 4.50 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der Sowjetunion Frankreich 2019

