Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Fußball

Halle (ots)

Was für die erste und zweite Liga als halbwegs praktikabel gilt, ist keinesfalls auf die dritte Liga übertragbar. Insolvenzexperten haben durchgerechnet: Geisterspiele würden je Klub ein Minus nahe der Million erbringen, das in Spielklasse drei nicht kompensierbar ist. Im spielfreien Kurzarbeiter-Modus ist die Überlebenschance gerade größer. Vor diesem Fakt verschließen Drittligisten trotzdem die Augen. Geblendet von der vagen Aussicht, vielleicht aufsteigen und in Liga zwei die Verluste ausgleichen zu können. Ein Spiel mit dem Feuer, das auch diejenigen die Existenz kosten könnte, die jetzt mahnen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell