Tele 5

TELE 5 erzählt dir eine Geschichte!

"The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" ab 18. Oktober erstmalig im Free TV auf TELE 5

München, Deutschland (ots)

TELE 5 zeigt die beste Serie des Jahres! Die vielfach EMMY©- und GOLDEN GLOBES©-prämierte US-Serie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" zeichnet in großartiger Machart eine düstere Zukunftsvision. Die erste Staffel der brillanten und packenden Adaption von Margaret Atwoods Bestseller-Roman wird nun endlich exklusiv im Free-TV auf TELE 5 als Free TV-Premiere zu sehen sein, beginnend ab 18. Oktober. Der Sender lädt ab 22:00 Uhr zu einem Serienmarathon vom Feinsten ein: An fünf aufeinander folgenden Abenden werden jeweils zwei Folgen ausgestrahlt. TELE 5 präsentiert das Serienhighlight im TV sowie in der Mediathek. Begleitend zum Serienstart wird es ab 07. Oktober eine bundesweite out-of-home-Werbekampagne geben. Staffel 2 von "The Handmaid's Tale" wird ebenfalls auf TELE 5 im nächsten Jahr zu sehen sein.

Die preisgekrönte Serie von MGM Television präsentiert einen mit Stars gespickten Cast darunter Elisabeth Moss (Mad Men), Joseph Fiennes (Shakespeare in Love), Samira Wiley (Orange is the New Black), Max Minghella (The Darkest Hour), Yvonne Strahovski (Dexter), O-T Fagbenle (The Five), Alexis Bledel (Gilmore Girls), Madeline Brewer (Orange is the New Black) und Ann Dowd (The Leftovers).

"The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" erzählt die Geschichte des Lebens in der Dystopie von Gilead, einer totalitären Gesellschaft in einem ehemaligen Teil der USA. Aufgrund einer Umweltkatastrophe und der sinkenden Geburtenrate wird Gilead von einem fundamentalistischen Regime regiert, in dem Frauen als Eigentum des Staates behandelt werden. Als eine der wenigen fruchtbaren Frauen ist Desfred (Elisabeth Moss) eine Magd im Haushalt des Kommandanten, die zur sexuellen Knechtschaft gezwungen wird - ein letzter verzweifelter Versuch, eine zerstörte Welt wieder zu bevölkern. In dieser furchterregenden Gesellschaft, in der ein falsches Wort ihr Leben beenden kann, navigiert Desfred zwischen den Kommandanten, deren grausamen Frauen, den normalen Hausmägden (Marthas) sowie ihren Mitmägden - von denen jeder für das System spionieren könnte - mit einem Ziel: zu überleben und die Tochter zu finden, die ihr genommen wurde.

"The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" bildet den Auftakt des erweiterten TELE 5-Serien-Line-Ups im Herbst/Winter 2019 sowie Anfang 2020. Mit "Rellik" und "Timeless" werden zwei weitere exklusive TV-Premieren in deutscher Erstausstrahlung auf TELE 5 zu sehen sein.

