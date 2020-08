ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 31. August 2020

Mainz (ots)

Woche 36/20 Dienstag, 01.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Das Geheimnis der verlorenen Atombomben Nukleare Zwischenfälle der 50er-Jahre Frankreich 2018 6.20 Das Geheimnis der verlorenen Atombomben Nukleare Zwischenfälle der 60er-Jahre Frankreich 2018 7.05 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011 7.50 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Dem Verbrechen auf der Spur Die DNA-Revolution Großbritannien 2011 9.20 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011 10.05 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011 10.50 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011 11.35 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011 12.20 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 12.50 ZDF-History Angst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des Aberglaubens Deutschland 2019 13.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 14.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 15.05 Rätselhafte Tote - Der Mann aus dem Eis Deutschland 2014 15.50 ZDF Expedition Die Rückkehr der Eismumie Deutschland 2008 16.35 Terra X Schätze aus dem Eis Deutschland 2013 17.20 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014 (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2020 21.40 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 22.25 Die Römer und der Krieg im Heiligen Land Israel/Deutschland 2019 23.10 Kampf um Caesars Erbe Entscheidung bei Philippi Frankreich 2010 23.55 Kampf um Caesars Erbe Die Schlacht von Actium Frankreich 2010 0.35 heute journal 1.05 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 1.50 Terra X Faszination Universum Unser kosmisches Schicksal Deutschland 2019 2.35 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 3.20 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018 4.00 Die Planeten Eiswelten Großbritannien 2019 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 39/20 Freitag, 25.09. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015 Geniale Rivalen um 18.45 Uhr - entfällt! 19.30 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kriminelle Ideen Großbritannien 2015 Hightech Revolution um 19.30 Uhr - entfällt! 20.15 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr Großbritannien 2015 Pioniere am Himmel um 20.15 Uhr - entfällt! 21.00 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod Großbritannien 2015 Pioniere: Siegeszug der Düsenjets um 21.00 Uhr - entfällt! 21.45 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten Großbritannien 2015 Hightech Revolution um 21.45 Uhr - entfällt! 22.30 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß Großbritannien 2015 23.15 Mythos Concorde Wettlauf am Himmel Großbritannien 2018 0.00 Mythos Concorde Triumph und Tragödie Großbritannien 2018 Millionenstadt über den Wolken um 00.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

