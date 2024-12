Marc Cain GmbH

Sportliche Eleganz neu definiert: Marc Cain präsentiert Tennis-Kollektion

Marc Cain verleiht seinem Label Sports neuen Drive: Den Auftakt bildet eine vom Tennis-Sport geprägte Kapselkollektion mit dem Signet "Marc Cain Sports Club", die Dynamik und Eleganz stilvoll verbindet. Sie liefert den Startschuss für eine fortlaufende Serie saisonaler Sports-Themen, die künftig auch andere Sporttrends umfassen wird.

Inspiriert vom lebhaften Lifestyle exklusiver Tennisclubs und der nostalgischen "Old Money"-Ästhetik, verbindet die Tennis-Kapselkollektion aktiven Spirit mit einem anspruchsvollen Look. Das Ergebnis ist eine stilvolle Fusion, die vor allem abseits des Courts überzeugt. Hochwertige Materialien wie Seide-Kaschmir-Strick, atmungsaktive Baumwoll-Seiden-Mixe und strukturierte Viskosegarne sind prägend und sorgen für luxuriöses Flair. Mit ihren verspielten Designs stellt die Kollektion klassische Tennisskirts und oversized Cardigans in den Mittelpunkt, während passende Accessoires wie Caps, gestrickte Sneaker oder Socken stilvolle Akzente setzen. Die Farbpalette aus zartem Rosé, königlichem Marineblau und sanftem Off-White verkörpert zeitlose Raffinesse und wirkt zugleich frisch und modern.

Inszeniert wurde die Kollektion auf Mallorca mit der Influencerin und Model Jessica De Oliveira. Begleitend dazu wird eine umfangreiche Influencerkampagne lanciert, die durch die Kooperation mit dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart zusätzlich an Reichweite gewinnt.

Die Kollektion ist ab März 2025 online und in den Marc Cain Stores erhältlich.

