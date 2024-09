Hyundai Mobis

Hyundai Mobis erhält als erstes asiatisches Unternehmen die Cybersecurity-Zertifizierung des europäischen Automobilverbands

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Proaktive Reaktion auf den zunehmenden Trend zur Fahrzeugsicherheit durch die Sicherstellung einer Zertifizierung in Europa, die die weltweiten Standards anführt

Einrichtung einer speziellen Cybersecurity-Organisation und eines Cybersecurity-Systems zur kontinuierlichen Stärkung des Sicherheitsmanagements für das „Smartphone auf Rädern" in Fahrzeugen

Hyundai Mobis (KRX: 012330) hat Hyundai Mobis als erster asiatischer Automobilzulieferer die Cybersecurity-Zertifizierung in Europa erhalten, wo das Unternehmen bei den weltweiten Sicherheitsstandards für die Automobilindustrie führend ist. Die Cybersicherheit hat sich zu einem kritischen Bereich entwickelt, da der Anteil der Software in Fahrzeugen zunimmt und die benutzerdefinierte Datenverarbeitung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Darüber hinaus werden die Vorschriften für die Fahrzeugsicherheit in verschiedenen Ländern verschärft, sodass Zertifizierungen im Bereich der Cybersicherheit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für globale Produkte und Aufträge darstellen.

Am 26. gab Hyundai Mobis bekannt, dass es in seinem Technologie-Forschungszentrum in Yongin, Provinz Gyeonggi, in Anwesenheit von Vertretern der European Automotive Manufacturing and Supply Association (ENX) eine Zertifizierungszeremonie für Cybersicherheit abgehalten hat. Der Europäische Verband der Automobilhersteller und -zulieferer (European Automotive Manufacturing and Supply Association) umfasst weltweit tätige europäische Automobilhersteller und -zulieferer wie Daimler, Volkswagen, BMW und Bosch und beaufsichtigt die Zertifizierungen für die Cybersicherheit von Fahrzeugen (VCS; Vehicle Cyber Security). Die Zertifizierung durch diesen Verband gilt als äußerst glaubwürdig und ist für die Kunden der globalen Autohersteller aus Europa zu einer obligatorischen Bedingung bei der Bestellung von Autoteilen geworden.

In der Automobilindustrie geht es bei der Cybersicherheit darum, Fahrzeugsysteme und -netze mit zuverlässigen Sicherheitstechnologien zu schützen, um auf Risiken wie Hackerangriffe von außen zu reagieren und den Verlust von persönlichen Daten der Nutzer zu verhindern. Mit der zunehmenden Anwendung verschiedener IT-Funktionen in neuen Fahrzeugen und dem Beginn des Zeitalters der softwaregesteuerten Fahrzeuge (SDV) werden die Reaktionsmöglichkeiten der globalen Automobilhersteller und -zulieferer im Bereich der Cybersicherheit immer wichtiger.

Die von Hyundai Mobis erlangte VCS-Zertifizierung bedeutet, dass die wichtigsten von Hyundai Mobis entwickelten und produzierten Produkte den europäischen Cybersicherheitsvorschriften für die Automobilindustrie entsprechen und dass das Unternehmen die erforderlichen Geschäftsverfahren und -systeme eingerichtet hat. Die Zertifizierung umfasst alle Bereiche von der Produktgestaltung, -bewertung, -qualität und -produktion bis hin zum Postproduktionsmanagement. Hyundai Mobis hat rasch auf den weltweiten Trend zur Verschärfung der Sicherheitsvorschriften und -standards für Kraftfahrzeuge reagiert und als erstes asiatisches Unternehmen die europäische Zertifizierung erhalten.

Es wird erwartet, dass Hyundai Mobis mit dieser Zertifizierung seine globale Auftragswettbewerbsfähigkeit auf der Grundlage seiner herausragenden Fähigkeiten und Zuverlässigkeit im Bereich der Cybersicherheit in der Automobilindustrie verbessern wird. Es wurde berichtet, dass die Verantwortlichen des Unternehmens großes Interesse an Hyundai Mobis gezeigt haben, nachdem sie die Cybersicherheitszertifizierung proaktiv erhalten hatten, als sie kürzlich auf Bestellungen von europäischen Automobilherstellern reagierten. Europa hat eine Cybersicherheitszertifizierung für alle Fahrzeuge vorgeschrieben, die ab Juli dieses Jahres auf den Markt kommen.

Seit 2020 hat Hyundai Mobis eine eigene Cybersicherheitsorganisation eingerichtet und sein Cybersicherheitsmanagementsystem (CSMS) weiterentwickelt. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Fahrzeugsicherheitsfunktionen, die den weltweiten Vorschriften und Standards für die Benutzersicherheit entsprechen, hat Hyundai Mobis diese Zertifizierung erreicht.

Cheon Jae-seung, Leiter des Hyundai Mobis FTCI (Future Convergence Technology Institute), erklärte: „In der Automobilindustrie der Zukunft, die oft als ,Smartphone auf Rädern' bezeichnet wird, nimmt die Bedeutung der Cybersicherheit immer mehr zu. Wir werden unsere Fähigkeiten verbessern, um nicht nur auf die europäischen, sondern auch auf die Vorschriften und Standards anderer Regionen effizient zu reagieren."

Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell