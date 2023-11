Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2023 beginnt in Peking

Unter dem Motto "Besseres China, bessere Welt - Verbesserung der finanziellen Offenheit und Zusammenarbeit für gemeinsames Wachstum und gegenseitigen Nutzen" wurde am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt Peking die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2023 eröffnet.

In seiner Rede auf der Konferenz sagte Yin Li, Sekretär des Kommunistischen Parteikomitees von China in Peking, dass der chinesische Finanzmarkt mit seinem großen Umfang, seinem vollen Potenzial, seiner raschen Entwicklung und seiner soliden Grundlage in der Realwirtschaft zu einer Schlüsselkraft für die Aufrechterhaltung der globalen Finanzstabilität geworden ist.

Pan Gongsheng, Gouverneur der People's Bank of China (PBOC) und Leiter der State Administration of Foreign Exchange (SAFE), erklärte auf der Konferenz, dass China die internationale Finanzkooperation praktisch fördern und sich aktiv an der globalen Wirtschafts- und Finanzpolitik beteiligen werde, und betonte, dass das Land die Internationalisierung der chinesischen Währung durch "umsichtige und solide Schritte" vorantreiben werde.

Die Fundamentaldaten der chinesischen Wirtschaft dürften auf lange Sicht solide bleiben, da neue Impulse hinzukommen und eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung an Dynamik gewinnt, sagte Li Yunze, Leiter der National Financial Regulatory Administration (NFRA), und merkte an, dass die NFRA die Öffnung des Finanzsektors auf hohem Niveau entschlossen vorantreiben werde, um mehr ausländische Finanzinstitute und langfristiges Kapital auf den chinesischen Markt zu locken.

Yi Huiman, Vorsitzender der China Securities Regulatory Commission (CSRC), sagte, dass die CSRC an dem grundlegenden Ziel festhalten werde, der Realwirtschaft zu dienen, und sich auf fünf Hauptaufgaben konzentrieren werde, nämlich die Förderung von Finanzierungen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, grüne Finanzierungen, integrative Finanzierungen, Rentenfinanzierungen und digitale Finanzierungen, um den Kapitalmarkt als Drehscheibe besser nutzen zu können.

Offenheit und Zusammenarbeit werden angesichts der vielfältigen Herausforderungen, mit denen die Weltwirtschaft konfrontiert ist, einen großen Beitrag zur Förderung eines wachsenden, gesicherten und nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstands leisten, sagte Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank for International Settlements, während der Konferenz per Videoverbindung.

Die diesjährige Konferenz, die gemeinsam von der Volksregierung der Stadt Peking, der PBOC, der NFRA, der CSRC, der Xinhua News Agency und der SAFE ausgerichtet wird, umfasst insgesamt 42 Veranstaltungen, zu denen über 400 hochrangige Gäste aus mehr als 30 Ländern und Regionen erwartet werden, um sich über die Bewältigung der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen durch finanzielle Zusammenarbeit auszutauschen.

