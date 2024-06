Sky Deutschland

Ein internationales Reporterteam, ausgeweitete Sendezeiten auf Sky Sport News, alle DFB-Pressekonferenzen live sowie Highlights aller Spiele der UEFA EURO 2024(TM) bei Sky Sport

Über 40 Sky Reporter aus Deutschland sowie Großbritannien, Italien und Österreich berichten aus den Teamquartieren, den Spielorten und von der Fanmeile in Berlin

Sky Sport News vom 10.6. bis 14.7. täglich ab 9:00 Uhr live: "Guten Morgen Fans", "Guten Abend Fans" sowie die DFB-Pressekonferenzen

Highlight-Clips aller 51 Turnierspiele digital abrufbar auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie auf Sky Q, Sky Go und WOW

Regelmäßige Einschätzungen von Felix Magath, Benjamin Lauth, Holger Badstuber, Sven Mislintat, Fritzy Kromp und Sky Expertin Julia Simic

Weitere Formate: "Triple - der Fußballtalk", das "Deutschland-Barometer" mit regelmäßigen Umfragen der Sportmarketingagentur ONE8Y sowie "Transfer Update" auch während des Turnieres

Durchgehende Berichterstattung auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf den Social-Media-Channels von Sky Sport

Die Kolumnen der Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann wie gewohnt wöchentlich auf skysport.de

Unterföhring, 6. Juni 2024 - Das sportliche Großereignis des Jahres steht vor der Tür: In gut einer Woche beginnt die UEFA EURO 2024(TM). Wenn ganz Fußball-Deutschland auf ein Sommermärchen 2.0 hofft, ist auch Sky Sport ganz nah dran und berichtet umfassend vom Turnier im eigenen Land.

Ab Montag, 10. Juni schalten Sky Sport News und die digitalen Plattformen von Sky Sport endgültig in den Turniermodus. Ab dann weitet der Sportnachrichtensender sein Live-Programm aus und geht bis zum Finaltag am 14. Juli jeden Tag ab 9:00 Uhr mit "Guten Morgen Fans" live auf Sendung. Das zu Beginn der abgelaufenen Bundesliga-Saison eingeführte Format wird sich wie gewohnt aus dem Live-Studio von Sky Sport melden, um auf den bevorstehenden Turniertag einzustimmen und auf den vorangegangenen zurückzublicken. Weitere Schauplätze der Live-Berichterstattung auf Sky Sport News sind der Newsroom sowie ein Studio am "Home Ground", dem DFB-Mannschaftsquartier bei adidas in Herzogenaurach. Ebenfalls täglich zu sehen sein wird immer ab 17:00 Uhr "Guten Abend Fans".

Mit insgesamt über 40 Reportern aus Deutschland sowie Großbritannien, Italien und Österreich wird Sky Sport über alles Wissenswerte rund um das Turnier berichten und dort sein, wo die Mannschaften und Fans sind. Neben dem deutschen Quartier in Herzogenaurach werden sich speziell die internationalen Reporter der Sky Group auch von den Camps und Trainingsplätzen weiterer Nationalmannschaften melden. Außerdem berichtet Sky Sport News regelmäßig von Deutschlands größter Fan-Party in Berlin, den Fanmeilen in den anderen Spielorten sowie dem EM-Geschehen auf Mallorca.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Ein großes Turnier im eigenen Land ist immer etwas ganz Besonderes und viel mehr als nur das Geschehen auf dem Rasen. Wir werden das Miteinander der Fangruppen aus ganz Europa, die Stimmung in den Spielorten sowie die Geschichten rund um die Mannschaften und Spieler begleiten, die ein sportliches Großereignis überhaupt erst zum Sommermärchen machen können. Mit unserem internationalen Reporterteam und umfassenden Programm können die Fans auf Sky Sport News und unseren digitalen Kanälen in den kommenden fünf Wochen die Berichterstattung und Highlights der UEFA EURO 2024(TM) hautnah erleben."

Sky Sport News wird außerdem alle DFB-Pressekonferenzen live übertragen und diese regelmäßig in "Gesagt. Gemeint!" analysieren. Im Rahmen der täglichen Nachrichten-Berichterstattung werden zudem auch Highlights der Begegnungen der deutschen Mannschaft sowie weiterer ausgewählter Topspiele zu sehen sein. Darüber hinaus sind regelmäßig die Einschätzungen von Felix Magath, Benjamin Lauth, Holger Badstuber, Sven Mislintat, Fritzy Kromp und Sky Expertin Julia Simic Teil Berichterstattung auf Sky Sport News.

Als Reporter sind für Sky Sport unter anderem Florian Plettenberg, Patrick Berger, Uli Köhler, Torben Hoffmann, Kerry Hau, Marcus Jürgensen, Sven Töllner, Alexander Bonengel, Dirk große Schlarmann, Philipp Hinze, Marlon Irlbacher, Lisa de Ruiter, Jesco von Eichmann, Dennis Bayer, Felix Fischer sowie Sebastian Hellmann im Einsatz. Hinzu kommen zahlreiche Reporter von Sky UK, Sky Italia und Sky Österreich, die mit besonderem Fokus auf die Teams aus ihren Regionen berichten.

Über das volle Programm auf Sky Sport News hinaus wird Sky Sport auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf den Social-Media-Channels von Sky Sport durchgehend berichten. Dort stehen unter anderem die Kolumnen der Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann zur Verfügung, die auch während der UEFA EURO 2024(TM) wie gewohnt wöchentlich erscheinen werden.

Highlight-Clips aller 51 Spiele abrufbar auf skysport.de, in der Sky Sport App, auf Sky Q, Sky Go und WOW

Über die digitalen Plattformen skysport.de und die Sky Sport App sowie Sky Q, Sky Go und WOW stehen über Magenta TV auch ausführliche Highlight-Zusammenfassungen aller 51 Begegnungen der UEFA EURO 2024(TM) auf Abruf bereit. Diese stehen dort zeitnah nach Spielende während des gesamten Turniers zur Verfügung.

Die Werbezeitenvermarktung der Highlight-Clips der UEFA EURO 2024(TM) über die digitalen Sky Plattformen verantwortet Sky Media.

"Triple - der Fußballtalk", das "Deutschland-Barometer" und "Transfer Update"

Weitere regelmäßige Formate im Programm von Sky Sport News sind mindestens zwei Ausgaben von "Triple - der Fußballtalk" (Donnerstag, 13. und 27. Juni, ab 18:00 Uhr) sowie das "Deutschland-Barometer", in dem Sky Sport zusammen mit der Sportmarketingagentur ONE8Y bereits seit mehreren Monaten wöchentlich aktuelle repräsentative Umfragen zu Themen rund um die UEFA EURO 2024(TM) präsentiert. Nach der letzten regulären Ausgabe (Mittwoch, 12. Juni) wird sich die Sendung während des Turniers immer an den Tagen nach den Spielen des DFB-Teams melden, um die aktuelle Stimmung und Meinungen der Fans abzubilden.

Darüber hinaus wird auch das "Transfer Update" ganz nah dran sein, wenn sich Spieler bei der UEFA EURO 2024(TM) nicht nur ins Rampenlicht der Fans spielen und das Geschehen auf dem Transfermarkt langsam Fahrt aufnimmt.

Sky Sport News - Mehr als Sportnachrichten

Sky Sport News ist als Bestandteil des Entertainment Pakets exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Außerdem können Sportfans Deutschlands ersten und bis heute einziger Sportnachrichtensender über den Streaming-Service WOW ganz flexibel erleben (wowtv.de).

