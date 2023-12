FW-HH: Brennende Person aus Wohnung gerettet

Hamburg (ots) - Harvestehude Um 02.13 Uhr in der heutigen Nacht, am Sonntag, den 24.12.2023 in der Heilwigstraße in Hamburg-Harvestehude, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge. Hierbei starben zwei junge Menschen, der Fahrer und die Beifahrerin. Die junge Frau wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt mit dem Leben nicht vereinbare Verletzungen und ...

mehr