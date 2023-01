LPI-G: Streit im Straßenverkehr

Altenburg (ots) - Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Samstagmorgen (07.01.2023) gegen 03:00 Uhr. In einer Lokalität am Theaterplatz entwickelte sich zwischen der späteren Täter- und Geschädigtengruppe ein verbaler Streit. Als sich dieser auf die Straße verlagerte, mündete das Geschehen in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppierungen. Dabei griff ein 27-jähriger Mann zusammen mit ...

mehr