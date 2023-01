LPI-G: Graffiti auf Gehweg gesprüht

Altenburg (ots) - Nobitz: Am 08.01.2023 gegen 22:50 Uhr betraten zwei unbekannte Täter den Selbstbedienungsmarkt in Taupadel mittels EC-Karte. Hier nahmen sie Lebensmittel an sich und verließen den Markt ohne die Ware zu bezahlen. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

