Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lebensmittel entwendet

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 08.01.2023 gegen 22:50 Uhr betraten zwei unbekannte Täter den Selbstbedienungsmarkt in Taupadel mittels EC-Karte. Hier nahmen sie Lebensmittel an sich und verließen den Markt ohne die Ware zu bezahlen. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

