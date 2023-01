Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert

Altenburg (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Samstagmorgen (07.01.2023) gegen 03:00 Uhr. In einer Lokalität am Theaterplatz entwickelte sich zwischen der späteren Täter- und Geschädigtengruppe ein verbaler Streit. Als sich dieser auf die Straße verlagerte, mündete das Geschehen in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppierungen. Dabei griff ein 27-jähriger Mann zusammen mit vier weiteren unbekannten Tätern die Geschädigten (m 20, m 20, m 28, m 25) körperlich an. Alle vier erlitten dabei leichte Verletzungen, mussten jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Doch dem nicht genug, richtet der 27-Jährige seine Aggressionen gegen einen Zaun und Dekoration des Lokals. Hierdurch entstand hoher Sachschaden. Im Anschluss flüchtete die Tätergruppierung. Die Altenburger Polizei (03447/ 4710) hat nun die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen, sich dorthin zu wenden. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell