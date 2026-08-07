Polizei Düren

POL-DN: Während der Fahrt in Brand geraten

Kreuzau (ots)

Am gestrigen Vormittag (06.08.2026) geriet ein dreirädriger Elektroroller während der Fahrt auf der K28 in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Gefährt brannte vollständig aus.

Gegen 11:40 Uhr war die 72-jährige Fahrerin des Elektrogefährts auf der K28 aus Richtung Soller kommend in Richtung Kreuzau unterwegs. In Höhe der Drover Heide bemerkte sie plötzlich eine Rauchentwicklung an der Front ihres Kleinkraftrades. Als die Frau aus Vettweiß dann noch ungewöhnliche Geräusche an ihrem Fahrzeug wahrnahm, hielt sie umgehend an, um nach dem Rechten zu sehen. Bereits beim Absteigen nahm sie Flammen im vorderen Bereich des Kleinfahrzeuges wahr. Wenige Sekunden später stand der Roller in Vollbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte trotz umgehend eingeleiteter Löscharbeiten lediglich noch ein Übergreifen der Flammen auf die trockene Vegetation verhindern. Das Fahrzeug selber war nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Ursächlich für den Brand scheint ein technischer Defekt zu sein. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen aktuell keine Angaben vor.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell