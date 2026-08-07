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Polizei Düren

POL-DN: Ertappter Ladendieb wehrt sich bei der Festnahme

Düren (ots)

Am gestrigen Donnerstag (06.08.2026) entwendete ein Mann eine Likör-Flasche aus einem Lebensmittelgeschäft in der Cyriakusstraße und griff eine Mitarbeiterin an, als diese ihn mit der Tat konfrontierte. Verletzt wurde niemand.

Gegen 12:45 Uhr beobachtete eine 45-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts, wie eine männliche Person eine Likör-Flasche vorne in seiner Hose verstaute und damit das Geschäft verließ. Die 45-Jährige folgte dem Mann, einem 20-jährigen Dürener, und konfrontierte ihn mit dem Diebstahl. Der Aufforderung, das Diebesgut herauszugeben, kam der 20-Jährige nicht nach. Stattdessen schlug er mehrfach nach der Angestellten des Geschäftes. Ein aufmerksamer Zeuge der den Vorfall beobachtet hatte, eilte zur Hilfe, überwältigte den 20-Jährigen Täter und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Das Diebesgut konnte noch vor Ort in der Hose des Mannes aufgefunden werden. Ein mit dem 20-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Er wurde in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Düren zugeführt. Die 45-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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