Polizei Düren

POL-DN: Brand in der Dürener Nordstadt

Düren (ots)

Kurz nach Mitternacht kam es am Mittwoch (03.04.2024) gegen 00:10 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Jülicher Straße in Düren.

Bei Eintreffen der Polizei kam den Beamten starker Rauch aus Richtung der Haustür des Mehrfamilienhauses entgegen. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich noch mehrere Bewohner im Haus, die durch Kräfte der Feuerwehr gerettet wurden. Ein Bewohner rettete sich mit einem Sprung aus dem ersten Obergeschoss auf ein Garagendach und verletzte sich dabei leicht am Fuß.

Neben dem Bewohner wurden vier weitere Personen durch den Brand leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Genaue Angaben zur Brandursache liegen bislang noch nicht vor. Das Haus wurde als Brandort beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

