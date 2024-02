POL-DN: Let's talk about Porno - Die Polizei Düren informiert

Düren (ots) - Am Samstag, 03.02.2024, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Kölner Landstraße / B 56N in Düren ein Verkehrsunfall mit drei PKW und insgesamt 5 verletzten Personen. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren weitere 4 Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und eine Notärztin am Einsatz beteiligt. Nach ersten Ermittlungen standen zur Unfallszeit zwei PKW hintereinander auf der Kölner ...

