PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang

Kehl (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.07.26) kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit (GDFD) der Bundespolizei einen 24-jährigen guineischen Staatsangehörigen in Kehl an der Europabrücke. Der Mann wies sich dabei mit einem französischen Aufenthaltstitel aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Daten ergab eine Haftbefehl wegen Diebstahl. Da er die geforderte Geldstrafe jedoch aufbringen konnte, entging er einer 20-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 09:11

    BPOLI-OG: Kontrolle am Grenzübergang - Messerschlagring sichergestellt

    Altenheim (ots) - Am Dienstagnachmittag (07.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim einen 26-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Dieser wies sich mit seiner gültigen Identitätskarte aus. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten einen Messerschlagring. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 09:30

    BPOLI-OG: U-Haftbefehl in Vollzug gesetzt

    Kehl (ots) - Sonntagnacht (05.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus in Kehl an der Europabrücke. Dabei wies sich ein 43-Jähriger mit einem Foto eines algerischen Reisepasses aus, darüberhinaus konnte er keine für die Einreise oder den Aufenthalt notwendigen Dokumente vorweisen. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab eine ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:56

    BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus

    Kehl (ots) - Samstagnacht (05.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus in Kehl an der Europabrücke. Dabei wies sich ein mongolischer Staatsangehöriger mit seinem Reisepass aus. Weitere für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland notwendigen Dokumente konnte er nicht vorweisen. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren