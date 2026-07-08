Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang
Kehl (ots)
Am Dienstagnachmittag (07.07.26) kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit (GDFD) der Bundespolizei einen 24-jährigen guineischen Staatsangehörigen in Kehl an der Europabrücke. Der Mann wies sich dabei mit einem französischen Aufenthaltstitel aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Daten ergab eine Haftbefehl wegen Diebstahl. Da er die geforderte Geldstrafe jedoch aufbringen konnte, entging er einer 20-tägigen Haftstrafe.
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