Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus

Kehl (ots)

Samstagnacht (05.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus in Kehl an der Europabrücke. Dabei wies sich ein mongolischer Staatsangehöriger mit seinem Reisepass aus. Weitere für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland notwendigen Dokumente konnte er nicht vorweisen. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Der 29-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun für 20 Tage in Haft.

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