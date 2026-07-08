Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Kontrolle am Grenzübergang - Messerschlagring sichergestellt
Altenheim (ots)
Am Dienstagnachmittag (07.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim einen 26-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Dieser wies sich mit seiner gültigen Identitätskarte aus. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten einen Messerschlagring. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, der Gegenstand wurde sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der 26-Jährige seine Fahrt fortsetzen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell