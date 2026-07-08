BPOLI-OG: Kontrolle am Grenzübergang - Messerschlagring sichergestellt

Kehl (ots) - Samstagnacht (05.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus in Kehl an der Europabrücke. Dabei wies sich ein mongolischer Staatsangehöriger mit seinem Reisepass aus. Weitere für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland notwendigen Dokumente konnte er nicht vorweisen. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das ...

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