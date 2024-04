BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

Offenburg (ots) - Am Nachmittag des 17. April kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang in Neuried Altenheim einen armenischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung seiner Fahrerlaubnis wurde festgestellt, dass es sich bei dem ukrainischen Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Da es sich um einen einfach gelagerten Sachverhalt handelte und der Beschuldigte nicht über einen Wohnsitz in Deutschland ...

