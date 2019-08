Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auseinandersetzung am Bahnhof Orschweier

Orschweier (ots)

Die Beamten der Bundespolizei wurde am Sonntagmorgen an den Bahnhof Orschweier gerufen. Am Bahnsteig war es gegen 10:30 Uhr nach einer längerfristigen vorausgegangenen Streitigkeit zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 51-Jähriger hatte mutmaßlich mit einem aufgefundnen Holzstock einem 38-jährigen Kontrahenten einen Schlag verpasst. Verletzt wurde hierbei niemand. Dennoch erwartet den 51-jährigen Inder eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

