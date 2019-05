Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Bundespolizei nimmt unerlaubt eingereiste Personen in Gewahrsam

Markneukirchen (ots)

Insgesamt 13 Personen wurden am Montag dieser Woche von Bundespolizisten auf Supermarktparkplätzen in Markneukirchen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und weiterer Delikte vorläufig festgenommen. Es handelt sich dabei um Männer aus Russland, der Ukraine, Aserbaidschan sowie Georgien im Alter zwischen 29 und 51 Jahren. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, nach Deutschland eingereist zu sein, um hier illegal einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder dazu Unterstützung geleistet zu haben. Die Personen waren in drei Pkw mit deutschen, ukrainischen sowie polnischen Kennzeichen unterwegs, als sie von den Beamten kontrolliert wurden. In den Fahrzeugen aufgefundene Arbeitskleidung sowie diverses Werkzeug erhärteten den bestehenden Anfangsverdacht, dass sich die Beschuldigten nicht zu touristischen Zwecken hier aufhalten, sondern einer Beschäftigung nachgehen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Personen auf einer Baustelle im Vogtlandkreis tätig sind. Dort erfolgte mit Unterstützung des Zolls durch insgesamt 24 Einsatzkräfte am Dienstag eine Kontrolle, bei der weitere vier Ukrainer im Alter zwischen 28 und 43 Jahren festgestellt wurden, die ebenfalls im Verdacht stehen, dort ohne erforderliche Erlaubnis zu arbeiten.

Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Erstmaßnahmen wurde ein Georgier, gegen den ein Haftbefehl zur Abschiebung besteht, an die Landespolizei übergeben. Weitere acht Männer sind für Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthaltes in Deutschland an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet worden. Die vier restlichen Personen, die über entsprechende Aufenthaltstitel für Deutschland verfügen, wurden auf freien Fuß gesetzt.

Die in diesem Fall komplexen Ermittlungen dauern an, wobei die festgestellten ausländerrechtlichen Gesetzesverstöße durch die Bundespolizei, die Verstöße im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung vom Zoll weiterbearbeitet werden.

