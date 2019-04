Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Großer Aufwand - geringe Beute

Wachtendonk (ots)

Mit einer Beute von nur 150 Euro begnügen mussten sie unbekannte Einbrecher, nachdem sie im Büroraum einer Gaststätte einen Tresor von der Wand gerissen und aufgebrochen hatten. Wie die Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch, 03.04.2019, in das Gebäude auf der Straße Auf dem Bock gelangt sind, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Der Inhaber hat gegenüber der Polizei angegeben, das Gebäude am Dienstag gegen 15.00 Uhr verlassen zu haben. Am Mittwoch gegen 06.30 Uhr habe er das rückwärtige Garagetor mir angelehnt vorgefunden. Hinweise an die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, oder jede andere Polizeidienststelle.(SI)

