Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Schlägerei im Regionalexpress

Emmerich (ots)

Offenbar über die zu lautstarke Musik seines späteren Kontrahenten gerieten am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zwei Fahrgäste im Regionalzug zwischen Haldern und Emmerich aneinander. Nach einem kurzen Wortgefecht gingen die beiden, ein 32jähriger Mann aus Rees und ein 60 Jahre alter Mann aus Emmerich, mit den Fäusten aufeinander los, wodurch beide leichte Verletzungen erlitten. Das Geschehen wurde durch zwei Polizeibeamte in zivil beobachtet, die daraufhin einschritten und die beiden Kontrahenten am Bahnhof Emmerich den Kollgen übergaben. Die Lage hatte sich zwischenzeitlich wieder beruhigt. Bei dem Reeser wurden drei Messer sichergestellt, die augenscheinlich unter das Waffengesetz fallen.(SI)

